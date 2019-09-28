بطولة فرنسا: نانت يزيد محن ليون وينتزع الصدارة موقتا

زاد نانت محن مضيفه ليون عندما تغلب عليه 1-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع الصدارة مؤقتا.

ويدين نانت بفوزه إلى صامويل موتوسامي، خريج مدرسة ليون، الذي سجل الهدف الوحيد عندما تلقى كرة في الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس البرتغالي أنطوني لوبيش فحاول الظهير الأيسر البرازيلي فرناندو مارشال إبعاد الكرة فارتطمت بقدم مهاجم نانت وتجاوزت خط المرمى (58).

وتم تأكيد الهدف بتقنيتي تكنولوجيا خط المرمى والمساعدة بالفيديو.

وتابع ليون نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وفشل للمباراة السابعة تواليا في مختلف المسابقات في تحقيق الفوز والسادسة تواليا في الدوري الذي استهل مشواره به بقوة بفوزين على أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف ومضيفه مونبلييه 1-صفر.

لكن ليون سقط بعدها في فخ التعادل أربع مرات متتالية بينها أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام ضيفه باريس سان جرمان صفر-1، قبل أن يخسر اليوم للمرة الثانية على أرضه.

وتجمد رصيد ليون عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة، وتشكل خسارته ضربة معنوية للاعبيه قبل رحلتهم الأربعاء المقبل إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيغ في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، والدربي أمام جاره سانت إتيان الأحد المقبل ضمن المرحلة التاسعة من الدوري.

في المقابل، حقق نانت فوزه الرابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى 16 نقطة متقدما مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان وأنجيه اللذين يلعبان لاحقا حيث يحل الأول ضيفا على بوردو، ويلتقي الثاني مع ضيفه أميان.

واعترف مدرب ليون البرازيلي سيلفينيو بمعاناة فريقه قائلا ""نحن نواجه أزمة اليوم. يجب أن نكون في عمل ديناميكي لاستعادة هذه الثقة التي نفتقدها لأن اللاعبين متوترون. لم تكن هناك سوى تسديدتين مؤطرتين على مرمانا وتمكّن نانت من تسجيل هدف. يجب أن نواصل العمل وأن نكون أكثر دقة أمام المرمى. يجب أن نسجل كي نتقدم".

ويلعب لاحقا أيضا موناكو مع بريست، ومتز مع تولوز، ونيس مع ليل، ورينس مع ديجون.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات ستراسبورغ مع مونبلييه، ونيم مع سانت اتيان، ومرسيليا مع رين.