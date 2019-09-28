خالد الجندي: المنافق خطر على المجتمع والدولة

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.



وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن كل آيات المنافقين الواردة في القرآن الكريم خالدة إلى يوم الدين، لافتًا إلى أن صفة النفاق هي ظاهرة اجتماعية موجودة في كل مكان وزمان.



وأوضح أن المنافق شخص لا تتضح صفاته، فهو إنسان هلامي الموقف، غير محدد الاتجاه سواء مع أو ضد، مؤكدًا أن الكافر برغم كفره فهو غير منافق حيث اتضح موقفه.



وتابع: "المُنافق هو الرجل الصفر"، مشيرًا إلى أنه خطر على كل مجتمع ودولة، فهو جيد في توصيل كل معاني السلبية فقط.

