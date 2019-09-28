اهداف مباراة juventus vs spal اليوم في الدوري الايطالي

فرض يوفنتوس سيطرته المطلقة على أحداث الشوط الأول أمام ضيفه سبال وشكل لاعبوه بقيادة كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا خطورة كبيرة حتى سجل بيانيتش الهدف.



واحرزه الدولى ميراليم بيانيتش الهدف الأول فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعزز كريستيانو رونالدو الفوز بالهدف الثانى فى الدقيقة 78.



وبذلك يحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 16 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الذى سيواجه سامبدوريا فى السادسة مساء اليوم، فيما يحتل سبال المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.