السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماريون ماريشال تبحث عن يمين جديد بديلا لـ"ماكرون"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تلتقي النائبة السابقة عن اليمين الفرنسي المتطرف ماريون ماريشال أنصارا ومقربين مساء السبت في باريس في محاولة لإيجاد "بديل" يميني من الماكرونية نسبة الى الرئيس ايمانويل ماكرون، وسيكون بين أبرز الضيوف الناشطة السوداء الأميركية كانديس اوينز المعروفة بدعمها لدونالد ترامب.
وماريون هي حفيدة جان ماري لوبن مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي أصبح اليوم يعرف باسم التجمع الوطني. ورغم انها أعلنت رسميا انسحابها من الحياة السياسية مع أنها في التاسعة والعشرين من العمر، فهي لا توفر فرصة إلا تعلق فيها على التطورات السياسية في فرنسا، وستكون نجمة هذه السهرة اليمينية المحافظة الهوياتية التي تزعج كثيرا حزب التجمع الوطني.
وسيفتتح الكاتب والصحافي اريك زيمور المعروف بمواقفه الخلافية التي تثير الكثير من الجدل، النقاشات خلال هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار "البديل من التقدمية". وصدر قبل فترة حكم بحق زمور بعد إدانته بالحض على الكراهية الدينية.
وتعتبر ماريون ماريشال أن الانهيار الذي ضرب حزب "الجمهوريين" اليميني خلال الانتخابات الاوروبية الاخيرة في ايارمايو الماضي (8،5 % من الأصوات) هو "فرصة لدفع اليمين واليمين المتطرف الى مستقبل مشترك".
والمعروف أن ماريون ماريشال تكرر القول أن حزب التجمع الوطني "غير كاف" وحده للفوز بالسلطة في فرنسا.
وتوضح أنها ليست في الوقت الحاضر في وارد إنشاء "حركة سياسية"، مع العلم بأنها تخلت عن اسم لوبن، لكنها لا تزال تحمل بطاقة انتساب الى حزب التجمع الوطني ولا تريد الدخول في نزاع مع خالتها مارين لوبن رئيسة الحزب التي لم تعد تخفي انزعاجها من مبادراتها.
وبعدما اعتبرت أن إبنة شقيقتها "لا تزال صغيرة السن" وغير جاهزة بعد لتمثيل حزب التجمع الوطني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، طلبت مارين لوبن من المسؤولين في حزبها عدم المشاركة في هذا اللقاء السياسي الذي وصفته بأنه "مناقشة بين كاثوليك محافظين".
وأثارت ماريون ماريشال ضجة أيضا لدى حزب الجمهوريين عندما تناولت طعام العشاء في حزيرانيونيو الماضي مع عدد من نواب هذا الحزب والناشطين فيه.
ووجهت الدعوة الى جميع نواب حزب الجمهوريين وبينهم كريستيان جاكوب المرجح أن يتسلم رئاسة الحزب، لكن الأخير رفض الدعوة. وشارك نحو 80 شابا من الحزب المذكور في هذا العشاء بهدف "إعادة بناء يمين فخور بنفسه من دون عقد ولا خوف من النقاش".
وسيكون موضوعا الاسلام والهجرة أبرز مواضيع اللقاء مساء السبت الذي سينتهي بكلمة لكانديس أوينز، التي تردد أنها قد تكون الشخص الذي ألهم القاتل الذي أطلق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا في آذارمارس الماضي ما أدى الى مقتل 50 مسلما.
واعتبرت صحيفة "لوفيغارو" اليمينية أن توجيه دعوة الى أوينز يعتبر "ضربة معلم" ونشرت صورة لها مع نبذة عن حياتها ووصفتها بأنها "ترامبية الهوى ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالانكليزية بتعليقات لاذعة عن المشاكل العرقية".
وتابعت الصحيفة "بدعوتها كانديس اوينز لإلقاء كلمة خلال لقائها السياسي، فاجأت ماريون ماريشال الجميع وضربت حيث يجب أن تضرب. فالمدعوة نسفت مقولة أٍساسية تعتبر أنه لا يمكن للشخص أن يكون أسود ويمينيا".

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

منذ ساعة و 23 دقيقة

السيسي يوجه بإصلاحات شاملة في قطاع الأعمال العام

منذ حوالي 23 ساعة

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": 27 سبتمبر انتصار لمعركة الوعي المصري

الرئيس يستعرض مع "مدبولي والجزار" الموقف التنفيذي لمشاريع المدن الجديدة

السيسي يبحث مستجدات خطة إصلاح وتطوير "قطاع الأعمال العام"

"أنا استريحت يا صاوي".. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبد الناصر

منوعات

روسيا تطور درون صغيرة بقدرات فائقة

لوحة سيارة تباع بـ36 ألف دولار في مزاد بالإمارات

"علا" تصنع عرائس مسرحية.. "العروسة مش بس لعبة"

انخفاض عدد الطلبة في الأقسام العلمية بمدارس ماليزيا

كشكول

بالفيديو.. ولي أمر يستغيت بالوزير: معلمة سحلت أبني داخل الفصل

تأجيل حفل تامر حسني بجامعة الإسكندرية

وكيل تعليم البحيرة يتابع موقف المدارس خلال الأسبوع الأول

"التعليم" تستعرض أهمية الأنشطة التعليمية اليابانية في بناء شخصية الأطفال الـ"توكاتسو"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

3 توجيهات من السيسي لـ”مدبولي” ووزير قطاع الأعمال

مزايا إزالة دوالي الساقين بـ”الليزر”

محافظة الجيزة تستجيب لـ 96 % من شكاوى المواطنين الإلكترونية

مسئولو “الإسكان” يختتمون جولتهم بتفقد جامعة أسوان ومدرسة النيل الدولية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
المزيد

الثقافة

علاء عبد الهادى أمينًا عاما لاتحاد الكتاب العرب

ورش فنية متنوعة وفصول محو أمية بثقافة الجيزة

"ثقافة بورسعيد" تحتفل بذكرى الموسيقار بليغ حمدى

مناقشة "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة الكبرى الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك