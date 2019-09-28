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منوعات

روسيا تطور درون صغيرة بقدرات فائقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة Aeroxo الروسية عن تطويرها لنوع جديد من الطائرات المسيرة الصغيرة التي تتمتع بقدرات غير مسبوقة بالنسبة لنظائرها المطروحة في السوق.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخرا إن الخبراء في "آيروكسو" يعملون حاليا على اختبار نماذج تجريبية لدرونات صغيرة تدعى ERA-300، ستكون من بين أفضل الدرونات الصغيرة في العالم.

وأوضح المدير العام للشركة، إلدار رازروييف، أن هذه الدرونات ستزود بمحركات كهربائية صديقة للبيئة و4 مراوح صغيرة، وستكون قادرة على نقل حمولات يصل وزنها إلى 80 كلغ لمسافات تصل إلى 270 كلم، بسرعة 150 كلمساعة، دون الحاجة إلى شحن البطارية.

وأشار إلى أن هذا النوع من الطائرات سيحدث ثورة حقيقة في عالم الطيران، ومن المفترض أن تحل درونات ERA-300 الجديدة محل المروحيات الصغيرة لنقل وتوصيل البضائع، وتستخدم لتوصيل البريد، ونقل المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى بسرعة كبيرة، وفي أماكن تعجز سيارت الإسعاف من الوصول إليها أحيانا.

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