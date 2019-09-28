مجهولون يضرمون النار في روضة للأطفال بالعاصمة الأوكرانية

أضرم مجهولون النار في روضة للأطفال، وانتشرت في الطابق الثاني من المبنى بمنطقة "أوبولينسك" في العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت الشرطة المحلية، في بيان اليوم السبت، أن كاميرات المراقبة في المبنى سجلت وجود شابين مجهولين، كانا يسيران بالقرب من المدخل الرئيسي؛ واكتشفت الشرطة وجود خلع في أحد أبواب الطوارئ في المبنى، وفي الغرف التي وقع فيها الحريق، كانت الأشياء مبعثرة، وعثر رجال الشرطة هناك، على بصمات أصابع كثيرة يعتقد أن بعضها يعود للمجرمين".



وأشار البيان إلى أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات، واقتصرت الخسائر على الماديات، فيما لا يزال التحري والتحقيق مستمر، لتحديد كل ظروف وملابسات الجريمة.