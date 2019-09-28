تفجير 3 أوكار لـ"داعش" في ديالي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، تفجير 3 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية في مناطق بحوض حاوي العظيم بديالى.



وذكرت المديرية- في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية نينا- أن فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش الإرهابي في مناطق حوض حاوي العظيم ومعبر الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.



وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبمشاركة طيران الجيش، أسفرت عن تفجير 3 أوكار إرهابية ومقتل من فيها من الدواعش وتفجير 3 عبوات ناسفة.