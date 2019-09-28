العثور على جثث 7 مواطنين على أحد الشواطئ بالمغرب

أصدرت السلطات المغربية، اليوم السبت، بيانًا حول ملابسات عثور السلطات المحلية لمدينة المحمدية على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ بمنطقة عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية.



كما تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث استعادوا الوعي هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة.



وقد جرت تعبئة كل الإمكانيات اللازمة للبحث عن ركاب آخرين محتملين بالزورق الجانح.



هذا وتم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية.