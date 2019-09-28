مانارينو يواجه دي مينو بنهائي بطولة تشوهاي

تجاوز الفرنسي أدريان مانارينو تعثر في منتصف المباراة ليهزم ألبرت راموس-بينيولاس 6-صفر و6-4 و6-1 في بطولة تشوهاي للتنس اليوم السبت ليبلغ ثاني نهائي في مسيرته.



وبدأ مانارينو، الذي سيلتقي مع الاسترالي أليكس دي مينو شريكهفي التدريبات، المباراة بشكل رائع حيث فاز بأول سبعة أشواط ليهيمن على اللقاء.



وفاز الإسباني راموس-بينيولاس المصنف الثامن بشوطه الأول مع بداية المجموعة الثانية وانتفض ليكسر إرسال منافسه ويفرض عليه خوض مجموعة حاسمة.



لكن الإرسال الأول القوي لمانارينو ضمن له التأهل للنهائي بعد فوزه باخر خمسة أشواط ليحسم الفوز بعد ساعتين وثلاث دقائق.



وقال مانارينو البالغ عمره 31 عاما "الأجواء كانت رطبة للغاية هنا وكانت مباراة قوية بدنيا لكني حافظت على تركيزي تماما،حتى مع خسارة المجموعة الثانية حافظت على ايقاعي وبذلت جهدا

بدنيا كبيرا في المجموعة الثالثة، وفي النهاية كسرت ارساله في شوط متكافئ للغاية في بداية المجموعة الثالثة ما منحني دفعة لإنهاء المباراة بشكل جيد، أتمنى مواصلة ذات الأداء في المباراة النهائية".



ويسعى مانارينو لحصد لقبه الثاني في بطولات اتحاد لاعبي التنسالمحترفين بعد فوزه بلقب بطولة روزمالين المفتوحة‭ ‬في يونيوالماضي وعمره 30 عاما ليصبح أكبر بطل يفوز بلقب لأول مرة في

منافسات الرجال هذا العام.



وعقب فوزه على اندي موراي وبورنا تشوريتش صعق دي مينو الاسباني روبرتو باوتيستا اجوت المصنف الثاني بنتيجة 6-2 و6-2.



وسيلتقي اللاعب الفرنسي غير المصنف مع دي مينو لأول مرة في مباراة نهائية غدا الأحد.