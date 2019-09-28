جامعة أسيوط تقدم قروضًا تعليمية

قال رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، إن مجلس الجامعة وافق على اعتماد قراره بتقديم قروض تعليمية للراغبين من أبناء الجامعة من مختلف الكليات للتيسير عليهم بسداد المصروفات الدراسية وهو الإجراء التيسيري الأول من نوعه في تاريخ الجامعة، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية، في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير سبل الدعم المقدمة للطلاب وتذليل مختلف العقبات التي قد تعوق حياتهم الجامعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على أولياء الأمور.



وأضاف رئيس الجامعة- في تصريح صحفي اليوم السبت- أن القرض التعليمي يستهدف دعم أبناء الطبقة الوسطى في المقام الأول وتبلغ قيمته 500 جنيه كحد أقصى يتم صرفها من صندوق التكافل الطلابي تخصص لسداد قيمة المقررات الدراسية على أن يقوم الطالب بسداده على ثلاثة أقساط قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبدء امتحانات نهاية العام، موضحا أن ذلك الإجراء يسير بالتوازي مع التزام الجامعة بسداد رسوم المصروفات والمقررات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب.



وعن خطوات الحصول على القرض التعليمي، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، إنه على الطلاب الراغبين في الاستفادة من القرض التعليمي التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها واستيفاء النموذج المخصص وتحديد قيمة القرض المطلوب.



وأضاف أن مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سيعتمد الكشوف المرسلة من الكليات ومتابعة الإجراءات المنظمة لهذا الشأن وصولًا إلى أن تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية بإصدار إذن سداد بقيمة الفرق بين فى الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية والذي يستلزم على الطالب سداد هذا الفرق وهو ما يعقبه قيام إدارة شئون الطلاب بتسليم الطالب البطاقة الجامعية وإيصال مختوم موجه إلى مركز الكتاب بالكلية وهى المستندات اللازم تقديمها مرفقة بالإيصال الدال على سداد الطالب للمبلغ المالي قيمة الفرق فى الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية حتى يتسنى للطالب الحصول على الأسطوانة الدراسية.



وتابع أنه من المقرر أن يقوم الطالب بسداد القرض عن طريق مكتب رعاية الشباب بالكلية، وذلك على ثلاث دفعات يتضمن قسط الدفعة الأولى 40 % من المبلغ، تعقبه دفعتان أخريان كل قسط منهما يبلغ 30 % من قيمة القرض، وذلك قبل بدء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري.