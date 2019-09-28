المحكمة السودانية ترفض طلبين لدفاع "البشير"

رفضت محكمة الرئيس المخلوع عمر أحمد البشير طلبين لهيئة دفاعه، ووافقت على الطلب الثالث بسماع أربعة شهود دفاع إضافيين، ومنحت الدفاع فرصة أخيرة لإيداع كشف الشهود، وملخص لافاداتهم غدًا في المحكمة.



وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم التالي" السودانية، مساء اليوم السبت، فقد رفضت المحكمة في جلسة اليوم، إعادة تلاوة التهمة على المتهم عمر حسن أحمد البشير، والرد عليها عن ردها على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع.



وقالت المحكمة إن "قرار تعديل التهمة كان واضحًا وضوح الشمس في كبد السماء".



وقال القاضي الصادق عبد الرحمن، إن المتهم استفاد من إسقاط تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ 6، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، كما أن المحكمة لم تستحدث تهمًا جديدة على المتهم المحكمة، وبما أن النص في المادة (1472) إجراءات جوازي بعدم الصياغة، وهذا ما لم تقم به المحكمة في قرارها السابق مما يعني أنه لم يطرأ عليها أي تعديل وتستمر المحاكمة بسببها، وان المحكمة لا تريد اقحام الفقرة 2، وعليه قررت المحكمة رفض الطلب.



ورفض القاضي طلب الدفاع حول تحديد المبلغ، الذي اثرى به موكلهم؛ لأن التهمة تحت المادة 6 من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة؛ لأن التهمة اشتملت على مادتين متناقضتين "حرام ومشبوه".



وقال ممثل الدفاع أنهم "يتخبطون في المجهول نظرا لغموض التهمة"، ملتمسًا من المحكمة توضيحه حتى يؤسس خط الدفاع، وتساءل "هل المتهم رئيس جمهورية سابق أم موظف عام".



ورأت المحكمة في ردها أن الطلب التفاف على النص، وكان مثار طلب آخر رفضته.



وأسست التهمة على المبلغ المضبوط 6.997.500 يورو ومبلغ 351 ألف دولار، وان المحكمة لم تشير لمبلغ 25 مليون دولار، إذ أن الواقعة الثابتة أن المبلغ المضبوط وجهت به التهمة، وأن تهمة الاشتراك الجنائي في التعامل بالنقد الأجنبي أخذت حقها ومستحقها لأن المتهم في استجوابه لم يحدد سعر صرف محدد، أما مبلغ 25 مليون دولار جاءت على لسان المتهم وعلى الدفاع عبء إثباتها، أما مسألة الرجوع للطلبات فأنه لا يجوز؛ لأن المشرع رسم أطر طلبات المراجعة، وحددت المادة 139 إجراءات بمناقشة البينات المقدمة عند القرار، وعليه رفضت الطلب وقررت الاستمرار في الإجراءات.