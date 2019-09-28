شاهد.. أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت المطربة الإماراتية أحلام على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة.



وظهرت "أحلام" بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان زيتوني اللون، واعتمدت مكياج خليجي تناسب مع لون بشرتها، كما اعتمدت كعادتها مجوهرات غاية في الروعة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يُذكر أن المطربة أحلام تشارك في الموسم الخامس من برنامج "The voice"، إلى جانب الفنانة سميرة سعيد، والفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي.

