الهند تشدد القيود في كشمير بعد خطاب عمران خان

شددت ‬‬‬‬السلطات في الجزء الخاضع للهند من إقليم‭‭‭‭ ‬‬‬‬كشمير القيود على الحركة اليوم السبت لمنع أي احتجاجات محتملة بعد كلمة ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حذر خان من "حمام دم" فور أن ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي حظيت به المنطقة لعشرات السنين واعتقلت الآلاف.



وبعد وقت قصير من الكلمة، خرج المئات من سكان كشمير من منازلهم ورددوا الهتافات دعما لخان في وقت متأخر الليلة الماضية داعين إلى استقلال كشمير.



وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات فان تابعة للشرطة ومزودة بمكبرات للصوت أذاعت اليوم السبت نبأ القيود على الحركة في بعض أجزاء كشمير كما انتشرت قوات إضافية لمنع خروج أي احتجاجات.



ومنعت القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.



وقال مسؤول بالشرطة "كان هذا لازما بسبب خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من مدينة سريناجار الليلة الماضية بعد وقت قصير من كلمة عمران خان".



وقال مسؤولان هنديان إن ستة مسلحين وجنديا هنديا واحدا قتلوا في حادثين منفصلين في الولاية.



وقال أحد المسؤولين والذي طلب عدم نشر اسمه إن ثلاثة مسلحين قتلوا في جانديربال الواقعة على بعد 19 كيلومترا شمالي سريناجار.



وقال اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن ثلاثة آخرين قتلوا في باتوت الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين جامو وسريناجار.



وقال المسؤول الهندي إن السكان اشتبكوا مع قوات الأمن برشقها بالحجارة مساء الجمعة في بعض المناطق بكشمير من بينها منطقة سورا القريبة من سريناجار والتي شهدت احتجاجات في وقت سابق ضد القرار الهندي مما أجبر الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.



وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة للتوتر والخلاف بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا واللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل منهما جزءا من كشمير وتطالب بالسيادة عليه بالكامل.