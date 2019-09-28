السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تشدد القيود في كشمير بعد خطاب عمران خان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:01 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
شددت ‬‬‬‬السلطات في الجزء الخاضع للهند من إقليم‭‭‭‭ ‬‬‬‬كشمير القيود على الحركة اليوم السبت لمنع أي احتجاجات محتملة بعد كلمة ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حذر خان من "حمام دم" فور أن ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي حظيت به المنطقة لعشرات السنين واعتقلت الآلاف.

وبعد وقت قصير من الكلمة، خرج المئات من سكان كشمير من منازلهم ورددوا الهتافات دعما لخان في وقت متأخر الليلة الماضية داعين إلى استقلال كشمير.

وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات فان تابعة للشرطة ومزودة بمكبرات للصوت أذاعت اليوم السبت نبأ القيود على الحركة في بعض أجزاء كشمير كما انتشرت قوات إضافية لمنع خروج أي احتجاجات.

ومنعت القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقال مسؤول بالشرطة "كان هذا لازما بسبب خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من مدينة سريناجار الليلة الماضية بعد وقت قصير من كلمة عمران خان".

وقال مسؤولان هنديان إن ستة مسلحين وجنديا هنديا واحدا قتلوا في حادثين منفصلين في الولاية.

وقال أحد المسؤولين والذي طلب عدم نشر اسمه إن ثلاثة مسلحين قتلوا في جانديربال الواقعة على بعد 19 كيلومترا شمالي سريناجار.

وقال اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن ثلاثة آخرين قتلوا في باتوت الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين جامو وسريناجار.

وقال المسؤول الهندي إن السكان اشتبكوا مع قوات الأمن برشقها بالحجارة مساء الجمعة في بعض المناطق بكشمير من بينها منطقة سورا القريبة من سريناجار والتي شهدت احتجاجات في وقت سابق ضد القرار الهندي مما أجبر الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة للتوتر والخلاف بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا واللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل منهما جزءا من كشمير وتطالب بالسيادة عليه بالكامل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

منذ يوم

إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"

منذ حوالي 21 ساعة

اندلاع حريق هائل في أحد المطاعم بإمبابة (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": 27 سبتمبر انتصار لمعركة الوعي المصري

الرئيس يستعرض مع "مدبولي والجزار" الموقف التنفيذي لمشاريع المدن الجديدة

السيسي يبحث مستجدات خطة إصلاح وتطوير "قطاع الأعمال العام"

"أنا استريحت يا صاوي".. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبد الناصر

منوعات

روسيا تطور درون صغيرة بقدرات فائقة

لوحة سيارة تباع بـ36 ألف دولار في مزاد بالإمارات

"علا" تصنع عرائس مسرحية.. "العروسة مش بس لعبة"

انخفاض عدد الطلبة في الأقسام العلمية بمدارس ماليزيا

كشكول

بالفيديو.. ولي أمر يستغيت بالوزير: معلمة سحلت أبني داخل الفصل

تأجيل حفل تامر حسني بجامعة الإسكندرية

وكيل تعليم البحيرة يتابع موقف المدارس خلال الأسبوع الأول

"التعليم" تستعرض أهمية الأنشطة التعليمية اليابانية في بناء شخصية الأطفال الـ"توكاتسو"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

3 توجيهات من السيسي لـ”مدبولي” ووزير قطاع الأعمال

مزايا إزالة دوالي الساقين بـ”الليزر”

محافظة الجيزة تستجيب لـ 96 % من شكاوى المواطنين الإلكترونية

مسئولو “الإسكان” يختتمون جولتهم بتفقد جامعة أسوان ومدرسة النيل الدولية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
المزيد

الثقافة

علاء عبد الهادى أمينًا عاما لاتحاد الكتاب العرب

ورش فنية متنوعة وفصول محو أمية بثقافة الجيزة

"ثقافة بورسعيد" تحتفل بذكرى الموسيقار بليغ حمدى

مناقشة "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة الكبرى الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك