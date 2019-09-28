4 إجراءات لتنقية جداول المحامين من غير المشتغلين

أعلن البيان الختامي لمؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، الذى انعقد في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة"، 4 إجراءات من النقابة للاستمرار فى تنقية الجداول وهم:



- التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية وتأديبية.



- تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق التي قدمت العام الماضي وخاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.



- مراجعة مصلحة الطب الشرعي وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.



- التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.

