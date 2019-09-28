إطلالة درة في حفل ختام "الجونة السينمائي" (شاهد)

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها من حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



وظهرت درة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، ستايلست يمنى مصطفى، وميكب منى جمال، مجوهرات من بوتروس، وتسريحة شعرها قام بها حسن برجي.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.