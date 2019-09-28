مصر تفوز بعضوية منظمة دولية

فازت مصر بعضوية المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، في التصويت الذي تم اليوم السبت بمقر المنظمة بمدينة مونتريال بمقاطعة "كيبيك" الكندية.



وحصلت مصر على 154 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات التي بلغت 193 صوتًا؛ لاختيار أعضاء المجلس الجديد للفترة من 2020 حتى 2022.



حضر مع الوفد المصري- المشارك في الاجتماع- وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري وسفير مصر لدى كندا أحمد أبوزيد.