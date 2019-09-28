برلماني: المصريون يمتلكون بوصلة وطنية لا تحيد عن حب الوطن

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن تظاهرة فى حب مصر التى شارك فيها المصريون دليل قاطع على لفظ الجماعات الإرهابية إلى الأبد، وأن الشعب أصبح يمتلك نضجًا ووعيا وبوصلة سياسية يستطيع من خلالها التمييز بين من يعمل لمصلحة دول أخرى ومن يعمل لمصلحة الوطن، وأنهم لن ينجرفوا خلف دعاة التخريب ونشر الفوضى.



وأشار نصر الدين، في بيان صحفي له، إلى أن الجماعات الإرهابية وكارهى الوطن أرادوا شحن المصريين وهم فى حقيقة الأمر ينفذون مخططات ومؤامرات ضد الوطن، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية التى بدأها الرئيس منذ 5 سنوات، وهناك تحسن فى كافة القطاعات على أرض الواقع ولهذا تريد هذه الجماعات تشويه كل هذا وإعادة نشر الفوضى مرة أخرى، ولكن وعى المصريين كان لهؤلاء بالمرصاد.



وأوضح نصر الدين، أن تظاهرة فى حب مصر رسالة للعالم أجمع وليس لدعاة التخريب والجماعات الإرهابية وأنصارها فقط مفادها أن الشعب والجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد للدفاع عن مقدرات الوطن، وأن الجميع يحارب من أجل استقرار الوطن، والمعركة أصبحت معركة وعى، وهذا ما نجح فيه المصريون.