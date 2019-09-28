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مصر

الخارجية تؤكد حرص مصر على استقرار جنوب السودان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:13 م
سامح شكري
سامح شكري
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أكد وزير الخارجية، سامح شكري، حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان.

جاء ذلك خلال المباحثات التى عقدها الوزير، اليوم السبت، مع نظيرته في جنوب السودان، أوت دينق أشويل، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث جرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد- خلال اللقاء- الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان في كافة المجالات.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى بحث سُبل دفع مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والتعرُف على احتياجات جنوب السودان في مجال "بناء القدرات"، في ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهذا الشأن.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب السودان عن تقدير بلادها الدور المصري الداعم لبلادها وللاستقرار في المنطقة، لافتة إلى تطلُع جنوب السودان نحو تعزيز علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المُقبلة، تنفيذًا لتكليفات القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، وتلبيةً لتطلعات وآمال الشعبين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري أطلع نظيرته "الجنوب سودانية "- خلال اللقاء- على مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، معربًا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، مع التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية، بما يساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان.

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