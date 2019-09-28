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الثقافة

علاء عبد الهادى أمينًا عاما لاتحاد الكتاب العرب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
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انتخب مجلس اتحاد الكتاب والأدباء العرب بالإجماع، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي، أمينا عاما جديدا لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، خلفا للشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ، الذي توفي في 20 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما.

وعقدت الجلسة الافتتاحية، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة لنقابة مصر بالزمالك، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، واقتصر الحضور فيها على رؤساء اتحادات الدول العربية، أو من ينوبونهم فقط، واقتصر جدول أعماله أيضا على بند واحد وهو "انتخاب أمين عام جديد يكمل مدة الراحل حبيب الصايغ".

ووفقا للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد العام التي تنص على أنه "حال خلو منصب الأمين العام يدعو أكبر نوابه سنًا لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد، خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا، في البلد التالي المقرر للانعقاد فيه، ويرأس جلسة إجراءات انتخاب أمين عام جديد يستكمل مدة خلفه، وينقل مقر الاتحاد العام إلى دولته، ولا تحسب مدة الاستكمال عليه إذا تقدم للترشيح في الدورة التالية".

يشار إلى أن علاء عبد الهادي، شاعر من جيل السبعينيات، وناقد أكاديمي، ومفكر مصري، حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة النقد الأدبي، تخصص أدب مقارن، شارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في النقد الأدبي وفي الأدب المقارن.

كما شارك في تحكيم أبحاث الترقية العلمية في النقدين الأدبي والمسرحي، وفي الأدب المقارن، فاز عام 1999 بالجائزة الدولية للشاعر المجري الكبير "فوشت ميلان" من أكاديمية العلوم المجرية، وقلد في عام 2008، قلادة مهرجان العنقاء الدولي في دورته الثانية، كما فاز في عام 2009 بجائزة "أبوالقاسم الشابي"الشعرية في مئويته، له عشرات الأبحاث العلمية المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية منها "بلاغة الصمت وشعرية المكان، قراءة في أعمال هارولد بنتر الدرامية"، "التعازي الشيعية من منظور الشعريات المقارنة "قراءة سيميائية"، "خبرات الجسد الحميمة في الكتابة الأدبية"، "الأشكال التقليدية الكوميدية في التراث العربي وتأثيرها على المسرح التجاري في مصر في السبعينيات".

كما صدر له العديد من الأعمال النقدية والفكرية بالعربية وبالإنجليزية منها "بلاغة اللاوعي: الإبداعي الشعر نموذجًا، الشعرية المسرحية المعاصرة، حول اتجاهات ما بعد الحداثة في العرض المسرح، تجليات الأداء في التراث المسرحي العربي قبل عام 1847.

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