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تقارير ومتابعات

"تعليم البحيرة" تكشف تطورات جديدة فى وفاة تلميذ صعقه "كولدير"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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كشف الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه يتابع مع النيابة تطورات واقعة وفاة تلميذ داخل مدرسة بسبب كولدير مياه، قائلا لـ"الدستور"، إن المحافظ أصدر قرارًل بوقف مدير مدرسة محمد إحسان عن العمل وكذلك مسئول الصيانة.

وأكد محمد سعد أن النيابة طلبت التحريات فى الواقعة لمعرفة كل الأسباب.

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع "عبدالحميد محمد حافظ"، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة محمد إحسان أبوعلى بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وذلك أثناء شربه من مياه كولدير بالمدرسة.

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