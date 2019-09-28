المالية: افتتاح 3 مراكز ضريبية وجمركية مدمجة قبل نهاية العام

قال وزير المالية، إنه سيتم افتتاح 3 مراكز ضريبية وجمركية مدمجة ببعض المحافظات قبل نهاية هذا العام، ليتزامن ذلك مع بداية موسم تقديم الإقرارات، الذي يبدأ في شهر يناير من كل عام، بحيث يتم سداد كل المستحقات الضريبية "الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية" عبر مراكز موحدة تيسيرًا على الممولين.



وأضاف وزير المالية- في بيان اليوم السبت: أن هذا الإجراء يعمل على تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب على النحو الذي يسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال من خلال توطين الخبرات التكنولوجية التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة، بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية بمصر على النحو الذي يسهم في تعظيم القدرة الإنتاجية والتنافسية بالأسواق العالمية.



وأوضح أنه سيتم افتتاح مركز مدمج للضرائب بالإسماعيلية، وآخر بالإسكندرية، وثالث بدمياط الجديدة، كمرحلة أولى بمراعاة تحسين بيئة العمل والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن تشغيل مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحي العاشر بمدينة نصر، أسهم كثيرًا في التيسير على الممولين، وتسهيل إجراءات سداد مستحقاتهم الضريبية.



من جانبه، قال مستشار وزير المالية للشئون الهندسية شريف حازم، إن هذه المراكز الضريبية المدمجة التي بدأ تشغيل بعضها في مدن قليوب والطور وسفاجا، ويجري العمل على تجهيز مراكز أخرى؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد على الممولين في معرفة قيمة الضرائب بجميع أنواعها المستحقة عليهم، وسدادها من خلال مقر واحد مدمج؛ بما يستهدف الإسهام الفعال في تحسين بيئة الأعمال؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.



وأضاف أنه في إطار التيسير على المواطنين، ستتم إتاحة أكثر من منفذ لخدمة الممولين بمكتبي الضرائب العقارية بالقاهرة الجديدة والذي تم تشغيلها حديثًا، يتم من خلاله تقديم الخدمات الضريبة المختلفة خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية.



ولفت إلى أنه تم السماح بسداد الضرائب العقارية للوحدات بالساحل الشمالي، والبحر الأحمر، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، من خلال مبنى الخزانة العامة بالقاهرة، وكذلك من خلال منفذ آخر بمبنى الضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد، كما سيتم تشغيل منافذ خدمة لممولي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في نفس المبنى خلال الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق مع السادة رؤساء المصالح الضريبية.