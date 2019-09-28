شكري يؤكد الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقاتها بداكار

أكد وزير الخارجية سامح شكري- خلال لقائه اليوم السبت، نظيره السنغالي سيديكي كابا، على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وكذا في مجال بناء القدرات، تنفيذًا لنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال في شهر أبريل الماضي، مما يعكس خصوصية الروابط التي تجمع البلدين "الشقيقين".



وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء- الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والأفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.



وأضاف أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، ومنها القضايا المتعلقة بالسلم والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تم إطلاقها خلال القمة الأفريقية الاستثنائية الأخيرة التي عقدت في شهر يوليو الماضي في (نيامي) عاصمة النيجر، وسُبل تعزيز آليات العمل الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري"2019".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية- أن الوزير شكري أطلع نظيره السنغالي- خلال اللقاء- على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مُعربًا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان.