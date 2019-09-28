اختتام التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر 2" مع السعودية

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر ٢)، بمشاركة كل من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.



واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ على بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التى نفذت التمهيد النيرانى، فضلًا عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوى وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر المختلفة الطرازات.



كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلي تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما تم تنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة فى التدريب.



يأتى التدريب "الموج الأحمر ٢" فى ضوء تنامى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وتأكيدًا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكرى فى كل المجالات، خاصة في مجال الأمن البحري.



حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، ورؤساء أركان الدول المشاركة، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب.