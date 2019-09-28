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مصر

ساحل العاج تتصدر دول أفريقيا الجاذبة للعمالة المصرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:34 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل في إفريقيا خلال عام 2018 ارتفعت إلي 2435 تصريحا، غالبيتهم من الذكور بنسبة 99.7% وعددهم 2427 تصريح مقابل 8 تصاريح فقط للإناث بنسبة 0.3%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن ساحل العاج احتفظت بأعلى عدد لتصاريح العمل الصادرة لمصريين في إفريقيا بنسبة 69.4% بعدد 11689، يليها توجو بنسبة 8.1% وعددهم 197 تصريح عمل، ثم جنوب إفريقيا بنسبة 4% وعددهم 97 تصريح عمل، والسنغال 2.8% بـ68 تصريح عمل.

يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريح عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.

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