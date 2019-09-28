ساحل العاج تتصدر دول أفريقيا الجاذبة للعمالة المصرية
السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:34 م
أميرة ممدوحطباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل في إفريقيا خلال عام 2018 ارتفعت إلي 2435 تصريحا، غالبيتهم من الذكور بنسبة 99.7% وعددهم 2427 تصريح مقابل 8 تصاريح فقط للإناث بنسبة 0.3%.
ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن ساحل العاج احتفظت بأعلى عدد لتصاريح العمل الصادرة لمصريين في إفريقيا بنسبة 69.4% بعدد 11689، يليها توجو بنسبة 8.1% وعددهم 197 تصريح عمل، ثم جنوب إفريقيا بنسبة 4% وعددهم 97 تصريح عمل، والسنغال 2.8% بـ68 تصريح عمل.
يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريح عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.
ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن ساحل العاج احتفظت بأعلى عدد لتصاريح العمل الصادرة لمصريين في إفريقيا بنسبة 69.4% بعدد 11689، يليها توجو بنسبة 8.1% وعددهم 197 تصريح عمل، ثم جنوب إفريقيا بنسبة 4% وعددهم 97 تصريح عمل، والسنغال 2.8% بـ68 تصريح عمل.
يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريح عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.