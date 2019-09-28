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الثقافة

ورش فنية متنوعة وفصول محو أمية بثقافة الجيزة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورش نوادي المسرح للعروض المسرحية، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية لرسم طبيعة صامتة باستخدام الألوان الخشب للأطفال، بينما أقام قصر ثقافة الحي السادس من داخل نادي نقابة المهندسين ورشة تشكيل بالورق الملون بالألوان الفلوماستر للأطفال.

وأقام مركز طفل المنيرة الغربية من داخل نادي منتدى شباب المطار ورشة نادي العلوم لعمل جهاز "اختبار المكونات الإلكترونية بالسمع"، والهدف من تصنيعه هو التعرف على المكونات الإلكترونية ومعرفة الصالح منها لوضعها في دائرة إلكترونية مناسبة، والمكونات هي IC555، سماعة 3 بوصة، كارت تثبيت مكونات إلكترونية، مصدر جهد 9 فولت، فيشة بسلك، مفتاح تشغيل، لمبة بيان، 220 فولت، كابل أفوميتر، ومن داخل الموقع ورشة تدريبات الفنون الشعبية للأطفال.

وأقامت مكتبة الشيخ زايد من داخل حضانة المنى لذوي القدرات الخاصة ورشة فنية لعمل برواز صورة باستخدام ورق الكانسون للأطفال، كما أقامت مكتبة صول ورشة رسم للتعبير عن فرحه الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد باستخدام الألوان الخشب للأطفال.

وعقد بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي بعنوان "حبي لمدرستي انتماء"، تناولت دور المدرسة في تربية النشء، ودور الطالب تجاه المدرسة ودور الدولة تجاه المدرسة، بينما نظمت مكتبة ساقية مكي مسابقة في المعلومات العامة دارت حول المعالم السياحية في مصر، كما نظّمت مكتبة الهلال الأحمر فصلا لمحو الأمية ضمن مشروع تعليم الكبار، تناول كتابة الحروف الأبجدية من أ. حتى خ، إضافة إلى قراءة الدرس الأول من كتاب محو الأمية بطاقة الرقم القومي.

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