وزير الآثار يشهد افتتاح الكنيسة اليونانية بالقاهرة بعد ترميمها

شهد وزير الآثار، اليوم السبت، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مراسم افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلينا الخاصة بالجالية اليونانية في القاهرة.



حضر مراسم الافتتاح بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني، ونيافة ممثل الكنيسة اليونانية ونيافة ممثل الكنيسة القبرصية، ونائبة وزير التعليم ممثلة عن الحكومة اليونانية، وعدد من السفراء، ورئيس الجالية اليونانية في القاهرة.



ونقل وزير الآثار- خلال الافتتاح- تحية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتهانيه الخالصة بمناسبة افتتاح هذه الكنيسة، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 100 عام، بعد عملية ترميم كاملة استغرقت ما يقرب من عامين من العمل الجاد والشاق، واصفا إياها (عملية الترميم) بـ"الرائعة التي جعلت الكنيسة تعود لسابق سحرها، مشرقة مرة أخرى في وسط مدينة القاهرة".



وقال إن عملية الترميم تؤكد مدى عمق علاقات الصداقة الوثيقة والمتميزة والقوية بين اليونان ومصر، والتي بنيت على مبادئ الحب والاحترام المتبادل.



وأضاف أن هذه العلاقات الطيبة تمتد إلى أكثر من ألفي عام، وأثبتت قوتها وعمقها يوما بعد يوم وسنة تلو الأخرى، على جميع المستويات والمجالات، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، مؤكدا أن هذه العلاقات كانت وستظل ممتازة ومتميزة.



وأعرب عن سعادته برؤية كنيسة ترمم في مصر البلد المباركة التي قضت فيها العائلة المقدسة أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.