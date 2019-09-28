ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادرته 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.



وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 15 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12 ألفًا و864 طن يوريا و150 طن فوسفات و5131 طن رمل و1000 طن داى أمونيوم فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126 ألفًا و812 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43 ألفًا و317 طنًا.



وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح كما غادر عدد 60 سيارة نقل محملة بـ3081 طن قمح.