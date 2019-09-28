شكري ونظيره السنغالى يبحثان مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السنغالي "سيديكي كابا"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تطورات الأوضاع الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المُشترك.



وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وكذا في مجال بناء القدرات، تنفيذًا لنتائج الزيارة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية إلى السنغال شهر أبريل 2019، بما يعكس خصوصية الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وأضاف متحدث الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المُشترك، ومنها مسائل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تم إطلاقها خلال القمة الإفريقية الاستثنائية الأخيرة شهر يوليو الماضي في نيامي، فضلًا عن سُبل تعزيز آليات العمل الإفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الجاري.



واختتم حافظ بأن وزير الخارجية أطلع نظيره السنغالي خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعربًا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.