السيسي يتبادل هاتفيًا مع ملك البحرين وجهات النظر حول القضايا الإقليمية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق الجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.



كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، كما أكد استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.