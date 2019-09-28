"التموين" تضخ أطنانًا من الأسماك.. ومواطنون:"المهم منفذ البيع"

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات من أسماك البوري بأسعار مخفضة، علاوة على توفير سمك بلطي، ماكريل، مكرونة، وغيرها من الأنواع بكميات كبيرة، في فروعها ومنافذها والمجمعات الأستهلاكية، من أجل توفير احتياجات المواطنين.



وقال أمين طارق، أحد المسئولين عن مجمع استهلاكي، فى إمبابة، إنه تم ضخ أسماك بكميات كبيرة بفروع الشركة التي لديها قسم خاص لبيع الأسماك، لافتًا إلى أن الأسعار أقل من السوق الخارجية.



تابع،: سعر السمك البوري 35 جنيهًا للكيلو، البلطي بـ21 جنيهًا للكيلو، فيما انخفض سعر الماكريل لـ25 جنيهًا للكيلو، وسعر المكرونة 30 جنيهًا، مؤكدًا أن كل الأسماك الموجودة من أجود الأنواع.



"المهم يكون فيه قسم للسمك جوا منافذ البيع"، هكذا بدأت مرفت محمد، إحدى المواطنات، حديثها عن الأسماك التي ضختها الوزارة بمنافذ البيع، وأوضحت أن هناك مجمعات استهلاكية ومنافذ بيع الخاصة بالشركة القابضة، إلا أنها تقتصر على بيع السلع الأساسية بعيدًا عن اللحوم والأسماك.



ووافقتها الرأى، روقية علي، التي أكدت أن قسم الأسماك غير متوافر لجميع المجمعات الأستهلاكية، فنادرًا ما تجده في مجمع تابع لمنطقتها قسم داخل المنفذ لبيع الأسماك، على الرغم من توافر كل أنواع اللحوم البيضاء والحمراء.



أوضحت منى كمال، إحدى المواطنات، أن أسعار الأسماك داخل منافذ البيع لا تقارن بالأسعار الخارجية على الرغم من جودتها التي تفوق جودة الأنواع الأخرى.

