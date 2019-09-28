غدًا.. وسيم السيسي محاضرًا في جامعة سوهاج

تستضيف جامعة سوهاج، غدا الأحد، الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية، والمفكر والكاتب والباحث المرموق في تاريخ مصر القديمة، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم القديم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن اللقاء ينظمه طلاب من أجل مصر تحت عنوان "المؤامرة على مصر، الطب عند القدماء المصريين".



وأوضح الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، أن الدكتور وسيم السيسي عضو في الجمعية الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية (.A.P.R.O)، وله أبحاث عديدة في علم المسالك البولية، وهو صاحب صالون المعادي الثقافي، الذي يقام في الجمعة الأخيرة من كل شهر، له عدة مؤلفات من أشهرها كتاب "مصر التي لا تعرفونها".