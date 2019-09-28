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عالم

شكري ونظيره الروسى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناولت مباحثات الوزيرين سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، كما أشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

هذا، وبحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، كما شدد الوزير شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ عن أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري حرص على تقديم شرح لنظيره الروسي حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، ومعربًا عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.

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