34% تراجعًا فى العمالة المصرية بقطر منذ المقاطعة العربية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أعداد العمالة المصرية في قطر بنسبة تخطت الـ 34% منذ المقاطعة العربية لها، حيث بلغ عدد تصاريح العمل للمصريين بقطر 37.8 ألف تصريح خلال عام 2018 مقابل 50.8 ألف تصريح عمل خلال عام 2016.



وأضاف التقرير الذي حصلت عليه "الدستور"، أن الدول العربية استحوذت علي النصيب الأكبر من تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالخارج خلال السنوات الخمسة الأخيرة "2014-2018" بـ97.3% أي بعدد 5.9 مليون تصريح عمل، تليها الدول الأوروبية بنسبة 2% بعدد 120.3 ألف تصريح عمل، ثم الدول الآسيوية غير العربية 0.2% بعدد 13.3 ألف فرصة عمل.



وأوضح التقرير، أن 93.7% من تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج كانت تعاقد شخصي بعدد 5.7 مليون تصريح، تليها إجازة بعدد 352.5 ألف تصريح، وإعارة بعدد 33.2 ألف تصريح في الفترة من عام 2014 حتى عام 2018.