الجونة ينفي طلب المنتخب لوسام صفوت

ينفي نادي الجونة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الحصول على خدمات وسام صفوت محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



ويؤكد نادي الجونة عدم تلقيه أي اتصالات من الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في هذا الشأن أو غيره، ويواصل وسام صفوت مهمته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش.