بدء المرحلة الثانية من مبادرة صحة المرأة خلال أيام

تستعد وزارة الصحة والسكان لبدء المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية.



وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى شملت 9 محافظات، هى: "الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة والقليوبية ودمياط ومرسى مطروح وجنوب سيناء والفيوم وأسيوط".



وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة صحة المرأة ستتحول إلى مشروع قومي مستمر يهدف إلى الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدي، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة نسب الشفاء وتقليل تكلفة ورحلة العلاج، موضحة أنه تم تدريب 1321 فريقًا طبيًا بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق المبادرة، بهدف الوقوف على الصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، إضافةً إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة.