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عالم

"الهجرة" تعلن اطلاق نوستوس 4 لشباب مصر واليونان وقبرص

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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التقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، والسيد ياني كريسولاكيس أمين عام وزارة الخارجية لشئون المغتربين، والسفير نيكولاس جاراليديس، الذين يقومون بزيارة لمصر؛ لبحث سبل التعاون لخدمة المغتربين، وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمغتربين.

واستهلت الوزارة، اللقاء بالترحيب بالوفد اليوناني، مشيدة بالنتائج المهمة لمبادرة إحياء الجذور، والتي أثمرت عن لقاء أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة على أرض مصر، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع بلادنا الثلاثة.

في السياق ذاته، أشارت السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، إلى أن اهتمام الجانب اليوناني باستدامة المبادرة، ينبع من نتائجها الطيبة، ولأنها تعد من أهم ما أثمر عنه التعاون بين الثلاث دول، برعاية شخصية من رؤساء الدول الثلاث، مضيفة أنه يجب أن نبني على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال ربط الشعوب مشيدة بمدى اهتمام الرؤساء الثلاث بتقوية وتعزيز العلاقات متمنية كل النجاح للمباحثات الثلاثية المقرر عقدها، مطلع أكتوبر بالقاهرة.

كما اهتمت السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، بالاستماع وتبادل الخبرات، فيما يخص تجربة الوزارة في ربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم، وخاصة ومبادرة "اتكلم مصري"، والتي أشاد بها الوفد اليوناني؛ باعتبار أن اللغة هي آلية لتعزيز الهوية وتأكيد الفخر والانتماء للوطن

في سياق متصل، اقترح الحضور تعزيز الروابط الثقافية من خلال تسجيل الكلمات المشتركة على منصة "اتكلم مصري" لإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المتميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين.

وقدمت السيدة صوفيا زاكاركي نائب وزير التربية والتعليم بدولة اليونان، التهنئة لوزارة الهجرة كما نقلت تحيات وتقدير الحكومة اليونانية لجهودها لتفعيل التعاون الثنائي والجهد الكبير في ربط الشعوب والجاليات، وتقدير جهودها ربط الجالية اليونانية التي تعيش في مصر.

من جهتها عبرت الهجرة، عن شعورها بالسعادة والفخر لنتائج مبادرة إحياء الجذور، التي سنظل نجني ثمارها بما يضيف لشعوب الدول الثلاثة مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أن اليونانيين الذين يعيشون في مصر هم مصريون بالانتماء والحقوق والواجبات ودليل لثراء مصر المتنوع الجذور.

واتفق الجانبان علي إطلاق نسخة رابعة من مبادرة إحياء الجذور في مطلع العام المقبل 2020، لتجمع الشباب من الثلاث دول وتؤكد على امتداد آثار التعاون الثلاثي للأجيال الجديدة بروابط وثيقة، كما اتفق الجانبان علي المضي قدما في الإعداد للبرامج المشتركة للشباب من البلاد الثلاثة لإحياء وللتذكير على الجذور والتاريخ والثقافة والعلاقات المشتركة.

وأكد الجانبان على تميز وعمق العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وأنها ليست فقط استراتيجية ولكنها أيضا مقدرة للغاية علي كافة المستويات، ويجب الاستثمار فيها وربط الأجيال القادمة ببعض.

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