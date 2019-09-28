خبير عسكري: بيان القوات المسلحة رسالة طمأنة للشعب المصرى

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن بيان القوات المسلحة الذي صدر، مساء أمس، كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن القوات المسلحة في كل المجالات تعمل باحترافية شديدة.



وأضاف "العمدة"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن البيان تضمن عددًا كبيرًا من المعلومات التي تبرز المجهود الذي تبذله القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين، وتؤكد إحكام سيطرة القوات المسلحة على كل الحدود.



وأكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على مقاومة الإرهابيين وعملياتهم، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من ضرب البنية التحتية للإرهاب.