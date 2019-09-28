تداول 18 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس إن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وأوضحت هيئة قناة السويس، في بيان لها اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة.



وأكدت الهيئة، خلال البيان، أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسلامة ويسر دون أية مشكلات.