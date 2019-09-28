شاهد.. جندي أمريكي يعترض وزير خارجية إيران بالأمم المتحدة

رفضت الولايات المتحدة طلب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في إحدى مستشفيات نيويورك حيث يعالج من السرطان، وذلك حسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وربطت واشنطن الموافقة على طلب ظريف الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بإفراج إيران عن أحد الأميركيين الذين تحتجزهم ليرد وزير الخارجية الايراني بوصف الخطوة بغير الإنسانية.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في يوليو الماضي قيودا مشددة على سفر ظريف وكذلك الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك حيث لا يسمح لهم سوى بالتنقل في مناطق صغيرة محددة.

وفي السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي امريكي بالأمم المتحدة، يمنع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف من الخروج عن المنطقة المسموح له بالسير فيها، وذلك تطبيقا للقيود التي تفرضها الإدارة الامريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين.