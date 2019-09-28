أسامة عبدالخالق: مصر في مقدمة الدول الداعمة للانتقال السياسي بالسودان

أكد سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أسامة عبدالخالق، أن مصر ستبقى في مقدمة داعمي الانتقال السياسي والانتعاش الاقتصادي السريع في الخرطوم، مؤكدًا على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، والاستفادة من المساعدات الالية الموثوقة، مثل التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.



جاءت تصريحات عبدالخالق، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقًا على المشاركة المصرية في الحدث رفيع المستوى حول السودان والذي أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



من ناحية أخرى، هنأ مندوب مصر الدائم بالاتحاد الإفريقي المغرب بمناسبة توليها رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الشهر الجاري حيث ترأست اجتماعه الأخير بالجمعية العامة للأمم المتحدة.



وخلال الحدث رفيع المستوى حول السودان، دعا شكري المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة السودانية الجديدة، مُشيرًا إلى أهمية العمل على رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُلبي تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق.