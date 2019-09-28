لوكلير يقود فيراري للهيمنة في التجارب الحرة الأخيرة بروسيا

تفوق شارل لوكلير على زميله سيباستيان فيتل ليقود فيراري لاحتلال أول مركزين في التجارب الحرة الأخيرة بسباق جائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.



وسجل لوكلير، الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى قبل أن يتفوق عليه ماكس فرستابن سائق رد بول في التجارب الثانية، دقيقة واحدة و32.733 ثانية في حلبة سوتشي التي تمتد لمسافة 5.8 كيلومتر.



وجاء فيتل، الذي استفاد من استراتيجية فيراري ليفوز بسباق سنغافورة على حساب لوكلير الأسبوع الماضي، في المركز الثاني بفارق 0.316 ثانية عن الصدارة.



وتعثر مرسيدس، الذي لم يخسر أبدا في روسيا منذ انضمام السباق للجدول في 2014، إذ احتل لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المركزين الثالث والرابع.



ويتصدر هاميلتون بفارق 65 نقطة عن بوتاس في الترتيب العام كما يتفوق مرسيدس بفارق 133 نقطة على فيراري في بطولة الصانعين قبل ستة سباقات على النهاية.



واحتل فرستابن، الذي سيتأخر خمسة مراكز عند الانطلاق في السباق، المركز الخامس متقدما على رومان جروجان سائق هاس والكسندر ألبون زميله في رد بول.



وجاء نيكو هولكنبرج من رينو في المركز الثامن ويليه لاندو نوريس سائق مكلارين وكيفن ماجنوسن من هاس.



واستمر كابوس البطل الشعبي دانييل كفيات في التجارب.



وسيغيب السائق الروسي الوحيد في البطولة عن التجارب التأهيلية السبت بعد أن واجه مشكلة في المحرك وسينطلق من المركز الأخير مع تورو روسو على كل الأحوال.