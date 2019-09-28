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اقتصاد

الاتصالات: 171 مليون دولار استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:36 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت نحو 171 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 23 % عن عام 2017، متوقعا أن تصل نسبة النمو لهذه المشروعات نحو 30% خلال العام الجاري.

وقال الوزير إن مصر من أوائل الدول التي أسهمت في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن نحو 79% من إجمالي الاقتصاد المصري يندرج تحت المشروعات الصغير والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم تأسيس وإنشاء نحو 1500 شركة صغيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام الماضي.

وأضاف الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 38% من إجمالي عدد فرص العمل المتاحة بالقطاع، والتي تسهم بنحو ثلث الموارد الموجه إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكدًا أن مصر ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أنه تم عدد 9 استحواذات كبيرة من قبل بنوك استثمار وشركات عالمية على شركات مصرية صغيرة ومتوسطة في القطاع خلال العام الماضي، مما يؤكد أن هذه المشروعات واعدة لشباب الأعمال ورواد الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإبداع.

وأوضح الوزير أنه جار إطلاق مسابقة جديدة مع الحكومة الفرنسية خلال منتصف اكتوبر المقبل بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 تخصصات الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية.

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