"حماية الطفل ودعم حقوقه" ندوة بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاء حول حماية الطفل ودعم حقوقه بقرية الزرابي، بهدف تعزيز دور الأسرة في دعم حقوق الطفل ومواجهة السلبيات المنتشرة.



وقالت الدكتورة مروة سيد سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، إن اللقاء ضمن مبادرة "أولادنا أمانة" التي أطلقها المركز بهدف التصدي لأشكال العنف والإساءة للطفل وانتهاك حقوقه، ونشر ثقافة حقوق الطفل لدى أفراد المجتمع.



وأضافت أن اللقاء عقد بمقر مركز شباب الزرابي بالتعاون مع الشباب والرياضة والقطاع الأهلي بأبوتيج، والذي شهد إقبالا كبيرا من الأهالي وتفاعلا، كان قد حاضر فيه هاني فوزي المدير التنفيذي للمكتب الإيبارشي للتنمية بأسيوط، والذي تطرق إلى أهم مظاهر وأشكال الإساءة للطفل وأنواعها سواء الجسدية والنفسية أو الإهمال والاستغلال خصوصًا مع محدودية دخل الأسر في نفس وقت كثرة الإنجاب وبالتالي انعكاسه على سبل الرعاية للأبناء وتوفير الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء سليم ورعاية نفسية، وفي ذلك تنامي العديد من القضايا السلبية كزواج القاصرات وعمالة الأطفال، وهما من أخطر أشكال انتهاك حقوق الطفل في حياة صحية سليمة.



واستخدم هاني فوزي خلال اللقاء عدة وسائل لتنمية وعي الجمهور، ومنها المحاضرة واستخدام تمثيل الأدوار من قبل أولياء الأمور، فضلًا عن الحوار، بالإضافة إلى تقديم عروض ومواد فيلمية وإعلامية للتوعية.