سابالينكا تتوج بلقب بطولة ووهان الصينية للتنس بالفوز على ريسك

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، اليوم السبت، على لقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الأمريكية أليسون ريسك 6 - 3 و3 - 6 و6- 1 في المباراة النهائية للبطولة الصينية.



وأحرزت سابالينكا 21 عاما، اليوم، رابع لقب في مسيرتها الاحترافية والثاني لها خلال الموسم الجاري.



كذلك كررت سابالينكا إنجاز بترا كفيتوفا، التي كانت اللاعبة الوحيدة التي توجت بلقب بطولة ووهان المفتوحة مرتين.



واحتاجت سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة، إلى ساعة واحدة و54 دقيقة لحسم المباراة واللقب.



وحمل التتويج مذاقا خاصا بالنسبة لسابالينكا في ظل الفوز بالبطولة على حساب ريسك 29 عاما التي تحظى بسجل حافل في الصين، حيث وصلت إلى تسع مباريات نهائية خلال مسيرتها منها ست مباريات نهائية في الصين.



ورفعت سابالينكا عدد انتصاراتها في الملاعب الصينية إلى 29 مقابل ست هزائم، وتتأهب لخوض بطولة بكين، وقد جنبتها القرعة خوض منافسات الدور الأول، حيث تستهل مشوارها في الدور الثاني بمواجهة الفائزة في مباراة الدور الأول بين الروسية داريا كاساتكينا والصينية شواي بينج.