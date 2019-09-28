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رياضة

كاشيما أنتلرز يتصدر الدوري الياباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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اعتلى كاشيما أنتلرز صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل مع كونسادول سابورو 1 1 صباح اليوم السبت (بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب فيسيل كوبي على مضيفه كاواساكي فرونتال 2 1، وسيريزو أوساكا على جامبا أوساكا 3 1، وتعادل ساجان توسو مع أوراوا ريد دياموندز 3 3.

ورفع كاشيما أنتلرز رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام إف.سي طوكيو الذي يلتقي ماتسوموتو ياماجا صباح الأحد، كما رفع كونسادول سابورو رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.

وافتتح ريوسوكي سيندو التسجيل لكونسادول سابورو في الدقيقة 11،ثم أدرك سيرجيو أنطونيو سولير التعادل لكاشيما أنتلرز في الدقيقة 50.

وتغلب فيسيل كوبي على مضيفه كاواساكي فرونتال 2 1 ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد كاواساكي عند 44 نقطة في المركز السادس.

وتقدم فيسيل كوبي بهدفين سجلهما ديفيد فيا وليو أوساكي في الدقيقتين 44 و70،ثم رد كاواساكي فرونتال بهدف وحيد سجله تاتسويا هاسيجاوا في الثواني الأخيرة من المباراة.

وصعد سيريزو أوساكا إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى 45 نقطة إثر تغلبه 3 1 على جامبا أوساكا الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم سيريزو أوساكا بثلاثة أهداف سجلها برونو ميندز وماتي جونيتش وكوتا ميزونوما في الدقائق السابعة و11 و56، ثم رد جامبا أوساكا بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من المباراة سجله كيم جين هيون لاعب سيريزو بالخطأ في مرمى فريقه.

وأفلت أوراوا ريد ديامونز من الهزيمة أمام مضيفه ساجان توسو وتعادل معه 3 3 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 28 نقطة لساجان توسو في المركز السادس عشر.

وأنهى أوراوا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوكي موتو وكازوكي ناجاساوا في الدقيقتين السابعة و29.

وفي الشوط الثاني، رد ساجان توسو بثلاثة أهداف سجلها ريكي هاراكاوا ومو كانازاكي واسحاق كوينكا في الدقائق 69 و74 و82، ثم خطف كينيو سوجيموتو هدف التعادل لأوراو في الثواني الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء.

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