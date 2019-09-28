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عالم

صحيفة تركية: أردوغان أضرّ بالاقتصاد القومى.. ومشاريعه "مجنونة"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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انتقدت صحيفة "أحوال" التركية اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة تسكين اللاجئين السوريين في منطقة عازلة شمال شرق سوريا في مشروع سيتكلف 23.5 مليار يورو "25.7 مليار دولار"، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها تركيا عقب أزمة العملة الأخيرة التي أصابت عددًا من قطاعات الاقتصاد التركي، لاسيما قطاع التشييد والبناء.

وقالت الصحيفة التركية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إنه يتم اقتراح خطة أردوغان في وقت يعاني فيه قطاع صناعة البناء والتشييد في تركيا من مشاكل عميقة، حيث لا تزال الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في المدن الرئيسية في تركيا خالية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدخل المتاح، ما تسبب في تراجع السوق.

وأضافت "أحوال" أن الرئيس التركي يشتهر "بمشاريعه المجنونة" التي تحمل اسمه، والتي تشمل مطارًا جديدًا واسعًا لإسطنبول، والتخطيط لقناة عبر المدينة لتحويل الشحن بعيدًا عن مضيق البوسفور، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع من قبل شركات لها علاقات وثيقة مع الحكومة التركية، وغالبًا دون تقديم عطاءات مناسبة.

وأوضحت الصحيفة، أن شركات المقاولات التركية حصلت على قروض بالعملات الأجنبية في السنوات الأخيرة لتمويل مشاريع كبيرة، بينما أصبح سداد الاقتراض أكثر صعوبة في أعقاب أزمة العملة التركية، والتي أدت إلى خسائر بالليرة تقارب الثلث مقابل الدولار خلال عام 2018.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارًا وتكرارًا، إن أنقرة ستنفذ عمليتها لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، في حالة فشل المحادثات مع الولايات المتحدة.

ويشمل مقترح أردوغان التخطيط لبناء 200 ألف منزل في 140 قرية و10 مناطق لمليون لاجئ سوري بشكل أولي، كما تضم الخطة بناء مساجد ومدارس ومستشفيات ومراكز الشباب والرياضة، ونوهت الصحيفة بأن تركيا باتت موطنًا لما يقرب من 4 ملايين سوري نزحوا منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

وأوضحت الصحيفة، أن العدد الكبير من اللاجئين في تركيا أصبح موضوعًا سياسيًا ساخنًا في الداخل، مع تزايد الغضب العام على مدار السنة الماضية، بسبب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع في البطالة والتضخم وأسعار الفائدة لدى تركيا.

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