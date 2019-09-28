المتهم بقتل "مجذوب" الواحات يعترف: أجبرته على الشذوذ

أدلي المتهم بقتل مجذوب بالواحات البحرية بعد هتك عرضه واغتصابه باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حيث قرر أنه عقب انتهاؤه من اغتصاب المجني عليه تركه فاقدا الوعي ولم يكن يعلم بوفاته.



وقال المتهم في تحقيقات نيابة أكتوبر إنه أفرج عنه قريبا من السجن في قضية مخلة بالشرف وظل يبحث عن ضحية لممارسة الشذوذ الجنسي معه ووقع اختياره على المجني عليه كونه مجذوبا هائما في الشوارع ويسهل استدراجه والسيطرة عليه إلا أنه فور استدراجه فوجيء بمقاومة شرسة منه مما دفعه لتجريده عنوة من ملابسه وتكبيله بالحبال من اليدين والقدمين للخلف ثم ألقاه على وجهه وهتك عرضه ثم تركه فاقدا الوعي من شدة الاعتداء عليه بالضرب لإحباط مقاومته حتى سكن تماما.



وقال المتهم سيد، 29 سنة سبق اتهامه في 9 قضايا سرقات وقضية مخلة بالشرف أنه لم يكن يعلم بمقتل المجني عليه حتى ألقى ضباط المباحث القبض عليه.



وشرحت التحقيقات أن المتهم شاذ جنسيا، واعتاد على ممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال والأطفال، وسبق اتهامه في عدة قضايا هتك عرض فوجهت له تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لتحديد آثار الاعتداء الجنسي عليه.



وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور على جثة عجوز عارية ومقيد اليدين والقدمين بالواحات البحرية حيث تبين أن مسجل خطر وراء قتله بعد ممارسة الشذوذ الجنسي معه.



وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الواحات البحرية بالعثور على جثة زهير ٥٢ سنة ومقيم منديشة الواحات، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن الجثة عارية والمجني عليه ملقى على وجهه ومقيد اليدين والقدمين من الخلف ووبجسده سحجات بالبطن والعانة.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين من التحريات أن المجني عليه "مجذوب" يتجول بالشوارع وأضافت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن وراء مقتله سيد ٢٩ سنة سبق اتهامه في ٩ قضايا سرقات.



وعقب تقنيين الإجراءات نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد ممارسة الشذوذ معه الا ان المجني عليه قاومه فتعدي عليه بالضرب وقيده بالحبال من الخلف ليسيطر علي حركته ثم مارس معه الشذوذ عنوة وتركه وانصرف مغشيا عليه إلا أنه توفي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.