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محافظات

تشييع جنازة شهيد كفر الديب.. كان يتطوع لفض المنازعات بالقرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى- وحسام فوزى جبر
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اتشحت قرية كفر الديب، مركز زفتى، بمحافظة الغربية، بالسواد بعد علمهم بنبأ استشهاد المساعد أول بسام نجيب زيان، أمس الجمعة، ضمن شهداء اللواء 136 الكتيبة 538 كمين التفاحة، بمنطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.

وشيع المئات من الأهالي جنازة الشهيد في مشهد جنائزي كبير، يتقدمه محافظ الغرببة، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية.

وأكد أهالي القرية، أن الشهيد أب لابنتين وولد كبير "أحمد"، وهو طالب في كلية الهندسة، وإسراء، ونعمة، وهما طالبتان بالإعدادي والابتدائي.

وقال أحمد الجيزاوي، أحد أهالي القرية،: "إن الشهيد أحد أبناء القرية الأبرار الذين تعشقهم القرية، لأنه خدوم جدًا وكان عليه رحمة الله، يسعى لخدمة الناس".

وأضاف "الجيزاوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن "أبو أحمد"، كما كان يُلقبه أهل القرية يستحق الشهادة في سبيل الله والوطن، لأن الشهادة شرف وخير في الدنيا والآخرة.

وكشف محمود زيان، من أقارب الشهيد، أن الشهيد "كان أبو الرجولة بمعنى الكلمة، لا يفوته عزاء أو فرح إلا وكان أول الموجودين"، مضيفًا: "إذا كان غير موجود يقوم بأداء الواجب فور حضوره إلى القرية".

وأشار إلى أنه كان يعشق تراب بلده، وكان يشدد على أن الإرهاب يريد سقوط الدولة، ولكن الجيش كان يقف بالمرصاد لكل الإرهابيين، مؤكدا أنه كان يتمنى الشهادة منذ زمن بعيد.

وأضاف أنه كان يتمنى أن يلتحق نجله الكبير "أحمد" بالأكاديمية الحربية بعد انتهائه من الدراسة في كلية الهندسة، مشيرًا إلى أنه كان يقص حكايات الشجاعة والرجولة عن زملائه في الكتيبة.

وأكد أنه كان من المفترض أن يقوم بالإجازة الأسبوع المقبل، ولكنه استشهد هو وجميع زملائه الأبطال أثناء الدفاع عن تراب البلد، على الرغم من وجود قلة تريد إسقاط الجيش الذي يحمي البلد.

وأشار عبده الديب، زوج شقيقته، إلى أن الشهيد كان يخدم الكبير والصغير في القرية والقرى المجاورة، علاوة على قيامه بحل مشاكل أهالي القرية من داخل لجنة فض المنازعات متطوعًا، مطالبا بأن تتم تسمية أي مدرسة أو مركز شباب على اسم الشهيد؛ تخليدا لذكراه العطرة التي ستبقى إلى الأبد.

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