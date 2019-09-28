الليلة.. رواية "القاهري" على طاولة الأتيليه

يستضيف أتيليه القاهرة٬ في السابعة مساء اليوم٬ ندوة لمناقشة رواية "القاهري" والصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع٬ للروائي الشاب مينا سعيد. والرواية هي الإنتاج الأدبي الثاني للكاتب بعد أن وصلت روايته الأولى للقائمة القصيرة في جائزة ساويرس الأبية.



يدير الندوة الأديبة السورية ريتا بربارة٬ ويناقشها الكاتب محمد علي إبراهيم٬ والناقدة منة الله حسن.



يشار إلى أن أحداث الرواية تدور في القاهرة وعن القاهريين الحقيقيين، حيث تتعرض لحياة "أمير شريف حربي" النحات ومشكلته الوجودية، وعلاقاته بالإله وزوجته والناس من حوله.



كما تتطرق الرواية إلى الحب والجنس والشك والإيمان والكراهية والقاهرة التي يحدث فيها أي شيء وكل شيء. رواية عن هؤلاء الذين لا يعرفون لِم هم ههنا ولِم قد أتى بهم الإله إلى هنا.