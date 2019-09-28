طارق الشناوى: "الجونة السينمائى" دافع قوى للاهتمام بمهرجان القاهرة

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن مهرجان الجونة يعتبر دافعًا قويًا للدولة المصرية ووزارة الثقافة، للاهتمام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والجونة لا يعتبر منافسًا له لأن الأول بدأت فعالياته منذ عام 1976، والاثنان تحت مظلة واحدة وباسم مصر.



وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن مهرجان القاهرة عريق وقوي وهو مهرجان الدولة بشكل رسمي، ومن المهم أن يكون مهرجان الجونة قويًا ليدفع مهرجان القاهرة علي التطور.



ولفت الناقد الفني إلي أن آخر دورتين للمهرجان القاهرة السينمائي ظهر عليه تأثير مهرجان الجونة، وتم وضع ميزانية أقوي، موضحًا أن اختيار الكاتب والمنتج محمد حفظى علي رأس المهرجان خطوة إيجابية لصالح المهرجان.